450万円から！ トヨタ新型「四駆SUV」に注目！トヨタは2025年12月17日、新型RAV4のハイブリッドモデルを発売しました。RAV4はトヨタのSUVのなかでは歴史のあるクルマですが、新型となる6代目は、どのようなモデルへと進化したのでしょうか。【画像】これがトヨタの新型「四駆SUV」です！ 画像を見る！（30枚以上）1994年に登場した初代RAV4は、SUVの先駆けといえる存在でした。当時は「クロカン」と呼ばれる無骨な本格四輪駆