仏俳優のジャン・レノが10日、東京・池袋の東京芸術劇場シアターウエストで主演舞台「らくだ」の取材会を行った。自叙伝的な1人舞台。日本公演が世界初演となり、自らの人生を音楽や歌を交えて描く。公演は東京を皮切りに、岡山県など全国11都市で行われる。長い間かけて構想してきた。初日を前に「今の気持ちは50％自信、50％緊張という感じ」と心境を明かした。自ら脚本を書き上げた。「お芝居（の内容）はすべて本当。こ