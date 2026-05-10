◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・森田駿哉投手（２９）が今季初先発し、５回途中７安打４失点で降板した。最速は１４８キロ。今季初勝利の権利は手にできなかった。リフレッシュ抹消中の井上に代わり、日曜の先発チャンスをつかんだ左腕。フォーク、スライダー、シュートを武器に２回までは無失点で立ち上がった。しかし１―０で迎えた３回にカリステ、３―１で迎えた４回は鵜飼に、いず