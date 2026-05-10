◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人・森田駿哉投手（２９）が今季初先発し、５回途中７安打４失点で降板した。最速は１４８キロ。今季初勝利の権利は手にできなかった。

リフレッシュ抹消中の井上に代わり、日曜の先発チャンスをつかんだ左腕。フォーク、スライダー、シュートを武器に２回までは無失点で立ち上がった。

しかし１―０で迎えた３回にカリステ、３―１で迎えた４回は鵜飼に、いずれも同点アーチを被弾。チームに流れを呼び込むためにも踏ん張りたい場面で、失投した。５回は、先頭から連打を浴びた後、犠打で１死二、三塁のピンチを迎えたところで降板。２番手で船迫がマウンドへ上がったが、犠飛で勝ち越しを許した。

富山商、法大、ホンダ鈴鹿から２３年ドラフト２位で入団。今季は開幕２軍スタートだったが、ファームで６試合（４先発）に登板し３勝１敗、防御率１・１７とアピールを続けていた。

２年目の昨季、プロ初登板したのが７月３１日の中日戦（バンテリンドーム）だった。延長１０回から中継ぎとしてマウンドに上がり、味方失策も絡んで２／３回を無安打１失点（自責０）。わずか５球でプロ初黒星を喫した。