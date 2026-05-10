【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月9日までに自身のInstagramを更新。夜の街角でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」素肌透けるシースルーコーデ◆榊原樹里、シースルートップスから美肌際立つ榊原は「きょーもいちにちシアワセでした。」とつづり