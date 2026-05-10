元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するお笑い芸人ユウキロック（53）が10日、自身のXを更新。「R−1ぐらんぷり2009」王者の中山功太（45）、パンサー尾形貴弘（49）がそれぞれ「いじめを受けた先輩」「嫌いな先輩」を暴露したことについて、私見を述べた。ユウキロックは「パンサー尾形君と中山功太君が『嫌いな先輩』を告白したニュースを読んだ」と前置きしすると「2人に共通するのは『嫌いだが、芸は認め