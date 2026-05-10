俳優の杏（40）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の佐々木希（38）とのコラボ動画で、育児や母親としての悩みなどを赤裸々にトークした。【動画】「やめろって言ってるじゃん！」杏が激白する“3児ママ”の壮絶日常その中で3人の子どもを育てる杏は、子どもに叱る際の意外な苦労を告白した。子どもが3人いると、叱る際に距離が離れてしまうと話し、つい「やめろって言ってるじゃん！」と大きな