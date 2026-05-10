「やめろって言ってるじゃん！」杏が激白する“3児ママ”の壮絶日常 佐々木希と語り合った「理想と現実」に反響
俳優の杏（40）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の佐々木希（38）とのコラボ動画で、育児や母親としての悩みなどを赤裸々にトークした。
【動画】「やめろって言ってるじゃん！」杏が激白する“3児ママ”の壮絶日常
その中で3人の子どもを育てる杏は、子どもに叱る際の意外な苦労を告白した。子どもが3人いると、叱る際に距離が離れてしまうと話し、つい「やめろって言ってるじゃん！」と大きな声で叱ってしまうことがあるという。
俳優という職業柄、声がよく通るといい、外出先では丁寧な言葉遣いを心がけているというが、それが裏目に出ることもあったと飛行機でのエピソードを語った。
以前、飛行機の中で子どもへ「やめてください！」と叱った際には、静かな機内にその声が響き渡り、周囲から「大人同士のトラブルなのかな」と勘違いされることがあったという失敗談を明かした。
ほかにも、遠くにいる子どもたちへ叱る際も、杏が声を出すと「友達の子どもが聞いたことのない声量に（ビックリする）」と明かすと、2児の母でもある佐々木も「それはよくある私も」と共感し、「えっ、のんちゃんってそういう声出るんだ!?」と、ママ友にテレビの印象とのギャップに驚かれたエピソードを披露した。
2人は「こんな言葉使いたくない」「言いたくないよ〜」と本音を漏らしつつも、育児の中でたまった怒りがつい出てしまう母親としてのリアルな日常を語り合っている。
コメント欄には「美しいママさん2人並ぶともうオーラ半端ない」「ただの神回やんけ」「絵が最強すぎるw」「あまりに豪華すぎて！」「杏ちゃんのトークに大爆笑でした」「めちゃくちゃ日常会話を見せてもらってる感じがして新しい嬉しいです」などと、2人の育児トークに反響が集まっている。
【動画】「やめろって言ってるじゃん！」杏が激白する“3児ママ”の壮絶日常
その中で3人の子どもを育てる杏は、子どもに叱る際の意外な苦労を告白した。子どもが3人いると、叱る際に距離が離れてしまうと話し、つい「やめろって言ってるじゃん！」と大きな声で叱ってしまうことがあるという。
以前、飛行機の中で子どもへ「やめてください！」と叱った際には、静かな機内にその声が響き渡り、周囲から「大人同士のトラブルなのかな」と勘違いされることがあったという失敗談を明かした。
ほかにも、遠くにいる子どもたちへ叱る際も、杏が声を出すと「友達の子どもが聞いたことのない声量に（ビックリする）」と明かすと、2児の母でもある佐々木も「それはよくある私も」と共感し、「えっ、のんちゃんってそういう声出るんだ!?」と、ママ友にテレビの印象とのギャップに驚かれたエピソードを披露した。
2人は「こんな言葉使いたくない」「言いたくないよ〜」と本音を漏らしつつも、育児の中でたまった怒りがつい出てしまう母親としてのリアルな日常を語り合っている。
コメント欄には「美しいママさん2人並ぶともうオーラ半端ない」「ただの神回やんけ」「絵が最強すぎるw」「あまりに豪華すぎて！」「杏ちゃんのトークに大爆笑でした」「めちゃくちゃ日常会話を見せてもらってる感じがして新しい嬉しいです」などと、2人の育児トークに反響が集まっている。