阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたことを発表した。これで今季、チームの故障者は７人目となった。春季キャンプ中の２月１１日の紅白戦では石井大智投手（２８）が本塁のカバーへ入った際に左アキレス腱を断裂。同７日には豊田寛外野手（２８）がシート打撃で死球を受け、右手首を骨折した。４月８日には伊藤将司投手（３０）が左大腿（だ