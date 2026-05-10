第31回NHKマイルC（GI、芝1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が10日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.5／標準」、芝の含水率はゴール前14.7％、4コーナー13.4％と計測された。 ■土曜は6・7・8枠の好走多し 今週は火曜以降に雨はなく、芝、ダートとも良馬場でクッション値「9.9／標準」でスタート。エプソムC（トロヴァト&