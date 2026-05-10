モデルのマギー（33）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。「Short escape」「久しぶりに力を抜いた時間を過ごせました」と明かし、ビキニ姿で砂遊びやプールを楽しむバカンスショットを連投で披露した。【全身ショット】「神スタイル」「芸術作品」“ハイレグ水着”で美ボディまぶしいマギーマギーは、白いハイレグデザインのビキニや白肌が映えるオレンジ色のビキニ、とろみのあるワンピースなど、リゾート感たっぷり