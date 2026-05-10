タダ働きの介護要員にさせられて「昨年1月に夫が脳出血で急死しました。56歳でした。その悲しみも癒えないうちに80歳の舅が脳梗塞で倒れて麻痺が残り、介護が必要になったのですが、2歳下の姑（78歳）と小姑たちが、舅の介護を私に丸投げしたんです。パートを辞めざるを得ず、自宅にも戻れず、住み込み状態で介護をしました。にもかかわらず、姑は『死んだ息子のぶんまで私たちに尽くしてちょうだい』などと言っては、介護のやり方