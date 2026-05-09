2024年12月に就航した商船三井クルーズの客船「三井オーシャンフジ」が9日朝、清水港に初めて寄港しました。9日朝、清水港に姿を現したのは商船三井クルーズの客船「三井オーシャン フジ」です。総トン数3万2千477トン、全長およそ198メートルで229の客室があります。2024年12月の就航以降、清水港へ寄港するのは初めてで、岸壁では歓迎式典が行われ多くの市民らに出迎えられました。船は午後6時ま