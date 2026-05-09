いちき串木野市の神村学園看護学科の生徒たちが、ロウソクに火を灯し、看護の道を歩む決意を新たにする継灯式が行われました。神村学園高等部の看護学科で行われた継灯式。看護師を目指す生徒たちがろうそくにともすのは、近代看護の礎を築いたナイチンゲールの志の灯です。そのぬくもりを胸に刻むように、先輩から後輩へと誓いの言葉をつなぎました。2年生84人は、病院での実習を前に看護の道を歩む決意を新たにしまし