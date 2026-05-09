【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節】(プレド)札幌 4-3(前半3-1)大宮<得点者>[札]梅津龍之介(11分)、ティラパット(39分)、荒野拓馬(44分)、キングロード・サフォ(90分+3)[大]加藤聖(45分+1)、日高元(47分)、山本桜大(60分)観衆:9,805人主審:上原直人└札幌が10年ぶりの6連勝! 3-0から大宮に追いつかれるもキングロード・サフォの劇的ゴールで勝利