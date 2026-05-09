「日本一のインパクト企業グループへ。」バレンタインのチョコレートや正月のおせちなど、イベントの裏で大量に廃棄される「季節商品」や、業界の慣習などで、賞味期限内にもかかわらず廃棄処分される「規格外」商品。こうした行き場を失った物の売り場を作り、目に見える形でフードロスを減らす「クラダシ」は、「もったいない」を価値に変える会社だ。フードロス削減という社会課題を解決しながら、消費者にはお得に購入できるメ