都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、8月1日にクアラルンプール Zepp Kuala Lumpur、同月8日に台北 Zepp New Taipeiにて海外公演を開催。また、あわせて第1弾ラインナップも公開となった。 （関連：“日本発音楽フェス”の海外展開はなぜ続く？『サマソニ バンコク』『CENTRAL』から考えるアジア市場の可能性） 本フェスの海外公演は、2025年に続き2年連続の開催に。“日本の響