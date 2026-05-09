泣いている赤ちゃんを笑顔にしてしまう2匹のわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で9万5000回再生を突破し、「最強のベビーシッターだね」「頼もしすぎるわんこたち！」「なんて可愛い関係なの」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが泣いていると『2頭のシベリアンハスキー』が近づいてきて…ベビーシッターのような光景】 不