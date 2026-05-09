[5.9 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](みらスタ)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 21 チェ・ヒョンチャンDF 2 小澤亮太DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太MF 4 中島賢星MF 6 輪笠祐士MF 7 三沢直人MF 17 田邉光平MF 22 奥山洋平MF 77 山本龍平FW 11 藤岡浩介控えGK 37 山ノ井拓己DF 38 田所莉旺DF 49 峰田祐哉MF 27 水口飛呂MF 28 小林成豪MF 40 成岡輝瑠FW 8 野寄和哉FW 19 山本駿亮FW 20 末永透