山口vs宮崎 スタメン発表
[5.9 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](みらスタ)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
MF 77 山本龍平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 6 大熊健太
DF 15 安部崇士
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 18 佐藤遼
MF 34 河合駿樹
MF 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
控え
GK 1 茂木秀
DF 25 横窪皇太
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 10 井上怜
MF 47 奥村晃司
MF 82 坂井駿也
FW 11 土信田悠生
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
MF 77 山本龍平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 6 大熊健太
DF 15 安部崇士
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 18 佐藤遼
MF 34 河合駿樹
MF 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
控え
GK 1 茂木秀
DF 25 横窪皇太
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 10 井上怜
MF 47 奥村晃司
MF 82 坂井駿也
FW 11 土信田悠生
監督
大熊裕司