読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）が8日更新され、渋谷凪咲によるお知らせに反響が寄せられた。【写真】「内容入ってきいひんわ〜」番組の「お知らせ」を伝えた渋谷凪咲「なぎーからほんわかファンの皆さんにお知らせですっ」とつづり動画を投稿。「重大発表があるって聞いたんですけど」と振られた渋谷は「え？なんですか？」と困惑した様子を見せた。しかし、打ち合わせでは渋谷から