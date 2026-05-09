【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の齊藤京子が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を公開した。【写真】28歳元日向坂「彩り豊か」旬の食材使用の手作り焼きそば公開◆齊藤京子、旬のホタルイカを使った手料理公開齊藤は「ホタルイカと春キャベツの焼きそば」と記し、たくさんのホタルイカと春キャベツが入った焼きそばを公開。「旬が終わる前にたくさん食べてます」とイカの絵文字を添えて