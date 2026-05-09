焼津水産高校の生徒33人が8日、大型実習船「やいづ」で航海実習へ出港しました。8日は、出港を前に焼津水産高校の全校生徒や職員などが出席して壮行会が開かれました。この中では、実習に参加する海洋科学科と専攻科の33人を激励して航海の安全を祈願し、実習生たちは実習船「やいづ」へ乗り込んでいきました。焼津漁港新港地区岸壁では、実習を通してたくましく成長することを期待する保護者や全校生徒がテープを投げたり、