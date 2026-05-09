アメリカ中央軍はイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。【映像】煙が立ち上る攻撃を受けた石油タンカーアメリカ中央軍は8日、海上封鎖を突破してオマーン湾の沿岸にあるイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻に対し、精密誘導弾を発射し航行不能にしたと発表しました。また、6日にもイランの港に向かっていたイラン船籍のタンカー1隻を攻撃したということです。