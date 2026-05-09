猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、鳥谷敬、花澤香菜、松村沙友理が、フジテレビ系で16日に生放送される漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(18:30〜 ※一部地域除く)に「スーパーオーディエンス」として参加する。(左から)猪狩蒼弥、鳥谷敬、花澤香菜、松村沙友理結成16年以上のプロ漫才師たちがしのぎを削る同大会。スーパーオーディエンスは、『THE SECOND』の魅力をお笑い