全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」決勝トーナメント戦（１７日、大田区）を前に、ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者・菊田円（２６）がファンへ?悪夢?を届ける思惑を明かした。激闘続きのリーグ戦を制し、菊田はＢブロックを２位通過。準決勝で潮崎豪と激突し、これに勝てば斉藤レイ vs 鈴木秀樹の勝者と同日中の決勝戦となる。８日行われた会見では「全日本プロレスを潰す