¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦£Ã£Ã¡Û¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡¦µÆÅÄ±ß¡¡³°Å¨£Ö¤ØÉÔÅ¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤òÁ´¤Æ¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£¶¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡Ê£±£·Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦¼Ô¡¦µÆÅÄ±ß¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Øà°Ì´á¤òÆÏ¤±¤ë»×ÏÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ®Â³¤¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤·¡¢µÆÅÄ¤Ï£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£²°ÌÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤ÇÄ¬ºê¹ë¤È·ãÆÍ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÀÆÆ£¥ì¥¤ vs ÎëÌÚ½¨¼ù¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÆüÃæ¤Î·è¾¡Àï¤È¤Ê¤ë¡££¸Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÙ¤¹¡£°Ê¾å¤À¡×¤ÈÉÔÂ½¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥²¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²¦Æ»¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤ÀµÆÅÄ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Êâ¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÌ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Í¤¨¤è¡£¤³¤Î¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦ºÂ¡Ë¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤¿¤À²¶¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£²È¤Î¥«¥®¤È°ì½ï¤À¤Ê¡£µÆÅÄ±ß¤Ë¥Ù¥ë¥È°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÁþ¤Þ¤ì¸ý¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¤ÎÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤ò½ü¤¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¤ÈÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤ËÇÔËÌ¡£¡ÖÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤È¤ÏµîÇ¯¾¡¤Ã¤Æº£Ç¯Éé¤±¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡£¤Þ¤¿Àï¤¦±¿Ì¿¤À¤í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¤È¤Ï¤ä¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¡££Ã£Ã¤Î·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿±¿Ì¿¤À¡×¤È·è¾¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤âà°Æ¸á¤ò´Ó¤¯µÆÅÄ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤«¡£¡Ö²¶¤Ï¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò²õ¤¹¤Î¤¬²÷´¶¤Ê¤ó¤À¤è¡£Á´ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤«¡¢¸«¤»¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤òÁ´¤Æ¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤ÏµÆÅÄ±ß¤ÎÍ¥¾¡à°Ê³°á¤À¤í¡£¤À¤«¤é²¶¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤·²¶¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é£¸³ä¡¢¤¤¤ä£±£°³ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¯¶¸¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¶¤Ï¤¢¤¶¾Ð¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¹õ¤¤ÌîË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈµÆÅÄ¤Ï¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¡£²ñ¾ì¤Ï°¤É¡¶«´¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£