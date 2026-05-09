「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱大の里（２５）＝二所ノ関、かど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝は休場することになった。安青錦の師匠、安治川親方（元関脇安美錦）は「痛みが引けば出る方向」と途中出場を目指す方針を明かした。安青錦は今場所、途中出場して勝ち越さなけ