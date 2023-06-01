女優岡崎紗絵（30）が、SixTONES松村北斗（30）主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）にヒロイン役で出演することが8日、分かった。同作は、愛と執着のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。岡崎は松村演じる主人公・雪村爽太から25年間片思いされ続けていたヒロインの野瀬麻里子を演じる。オファーに岡崎は「喜びと責任感が同時にくるような感情でした」とした上で「この世界の一員になれ