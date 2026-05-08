■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）第2試合で飴山聖也と対戦する平本丈が、2日後に迫った再起戦への意気込み、そして同時出場となった兄の平本蓮について語った。【インタビュー動画】平本丈、兄・平本蓮とデビュー戦以来の“兄弟参戦” アンチの多さに飴山聖也が疑問「なんで嫌われてるの？」昨年9月の『RIZIN.51』で冨澤大智に判定負けして以来、8ヶ月ぶりに戻ってきた丈がRIZINで対戦するのは