中国外交部の林剣報道官は5月8日、定例記者会見で「中国企業3社が米タイム誌のランキングに選出されたことは、科学技術の自主的な革新と発展の成果を直接的に反映するものである」と述べました。当日の会見で、記者から「米タイム誌が『2026年に最も影響力のあるAI企業10社』ランキングを発表し、中国から3社が選出されたことについてコメントは」と質問がありました。林剣報道官は「AI関連の多くの評価で、中国企業や製品が上位に