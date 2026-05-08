『ポケットモンスター 赤・緑』誕生から30周年のアニバーサリーイヤーに、「ポケットモンスター音楽祭」を放送！テレビアニメ「ポケットモンスター」（毎週金曜よる6時55分）新章「ワンダーボヤージュ」編のエンディングテーマを担当するCUTIE STREETも出演し、新章スタートより一足先に新曲「キュートなキューたい」を披露します。音楽祭の収録を終えたばかりのCUTIE STREETのみなさんにインタビュー！ 楽曲の魅力、ポケモンのこ