CUTIE STREETの好きなポケモンは？アニメ「ポケットモンスター」EDテーマ披露：ポケモン音楽祭
『ポケットモンスター 赤・緑』誕生から30周年のアニバーサリーイヤーに、「ポケットモンスター音楽祭」を放送！
テレビアニメ「ポケットモンスター」（毎週金曜よる6時55分）新章「ワンダーボヤージュ」編のエンディングテーマを担当するCUTIE STREETも出演し、新章スタートより一足先に新曲「キュートなキューたい」を披露します。音楽祭の収録を終えたばかりのCUTIE STREETのみなさんにインタビュー！ 楽曲の魅力、ポケモンのこと、韓国音楽番組出演での大バスりなどについて話を聞きました。
CUTIE STREETインタビュー
――CUTIE STREETさんの楽曲「キュートなキューたい」が、テレビアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマに決まった感想は？
川本笑瑠「8人で集まっている時に、サプライズ発表でスタッフさんから『ポケモンのエンディングテーマに決まりました』と告げられて、みんな信じられないくらい叫んで喜びました。小さい頃から見ていたポケモンのエンディングテーマに、まさか自分たちの楽曲がなるなんて。本当に夢みたいなことです」
古澤里紗「デビュー当時から『アニメの主題歌とかできたらいいよね』って話していたので、こんなにも早く実現できて嬉しいです」
真鍋凪咲「小さな子どもたちも、ポケモンファンの世界中の人たちも、いろんな方に聴いていただけることが、今からとても楽しみです」
増田彩乃「小さな頃からポケモンを観て育ったので、最初に家族に報告したらみんな喜んでくれました。私たちの楽曲がアニメの一部になるなんて夢のようですし、“この曲を聴くとポケモンが思い浮かぶ”という楽曲になってくれたらいいなとワクワクでいっぱいです」
板倉「可奈「私も小さい頃から友達と観ていたので、あの頃の自分に『将来、このエンディングテーマを担当させてもらえるんだよ』と言ってあげたいです」
桜庭遥花「私たちを応援してくれているファンの方たちもポケモンが大好きで、エンディングテーマを担当することを発表した時にすごく喜んでくれました。世界中のポケモンが大好きなみなさんに、私たちの歌が届くのが楽しみです」
佐野愛花「正直、今でも実感できないくらいで。テレビでポケモンの放送を見て、自分たちの曲がエンディングに流れたら、一体どうなっちゃうんだろう…と思っています」
梅田みゆ「ポケモンのように、私たちの楽曲も世界中の方にたくさん愛してもらえるように頑張って歌っていきたいなって思います」
――「キュートなキューたい」の注目ポイントは？
梅田「キャッチーなリズムと歌詞が、一度聴いただけで耳から離れなくて。口ずさみたくなるようなメロディがお気に入りです」
真鍋「歌詞の中に“モンスターボール”とか、アニメとリンクするワードが出てくるんです」
増田「“仲間になろう”とか“世界でひとつ オンリーワンの旅に出よう”みたいに、歌詞がポケモンの物語とリンクしていて」
板倉「「歌詞にアニメのセリフも入っているので、そのシーンを観て『これ歌詞と一緒だ！』と感動しました。アニメも歌も繋がっているという楽しさもあります」
川本「“きっと未来は輝いている”とか“どんな困難も越えていけ”とか、夢を追う人の背中を押す言葉がたくさん出てきて、夢を追いかける子供たちや、今の自分たちを応援してくれるような素敵な歌詞がお気に入りです」
佐野「最初の音にも注目です。歌詞や音や振付、いろんなところにポケモンの要素が散りばめられているんです」
古澤「振付も“モンスターボール”を投げるような動きとかあって」
板倉「「モンスターボールの振付には結構こだわりました。実際にモンスターボールを持っているように見えるかどうか、みんなで大きさを揃えたり、手首をつけて開いたり、何度も何度も練習しました。小さな子どもたちにも一緒に踊ってほしいです」
これがピカチュウポーズ！
――ポケモンの好きなキャラクターや、印象的な思い出は？
真鍋「ミジュマルが好きです。小さい頃に一目惚れしました」
古澤「マホイップがかわいくて好きです」
川本「子どもの頃はポッチャマとルカリオが好きでした。最近はホゲータにメロメロです。リザードンに憧れて目をキラキラさせてるところがかわいくて」
佐野「ポッチャマが好きで、絵描き歌に合わせていろんなところに自信満々でポッチャマの絵を描いていました」
増田「エモンガが好きです。表情がコロコロ変わるのが可愛すぎて、癒されています」
板倉「「小さい頃はミミロルが好きでした。あと、シェイミが出てきた映画（『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ』）に感動して泣きながら観たのを覚えています。最近は、ニャオハのツンデレで気分屋な感じがかわいくて。嫉妬して、わかりやすく態度に出るところが、たまらなく愛らしいです」
桜庭「ウパーが好きです。ポケモンのゲームで捕まえた時に一目惚れして、相棒に設定してました。あと、『ポケモン音楽祭』でピッピに会ってメロメロになりました」
梅田「私の名前“みゆ”と似ているので、“幻のポケモン”ミュウが好きです。ニンフィアもかわいくてずっと好き。『ポケモン音楽祭』ではゼニガメが私についてきて気になっちゃったので、ゲームの相棒にしようかなと思いました」
――みなさんが所属するアイドルプロジェクトKAWAII LAB.は「原宿から世界へ」をコンセプトに活動されていますが、今年3月には韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に出演し韓国でも大ブレイク、さらに世界中で人気の「ポケモン」エンディングテーマを担当と、まさに“世界へ”大きく前進中。そんなCUTIE STREETの現状と野望は？
真鍋「SNSにも韓国語のコメントが明らかに増えました。みなさんのメッセージを読めるように、最近は韓国語レッスンなど個人で勉強をしています。韓国での反響が“第一歩”になったと思うので、世界中の方々に楽曲を聴いてもらえるよう活動していきたいです」
川本「韓国でライブをした時に、カラフルな衣装とかビジュアルとか“ジャパニーズアイドルのかわいい”を評価されたのかなと感じて、私たちの“かわいい”や、日本のアイドル文化が間違ってなかったんだなと自信を持てました。私たちの“かわいい”を大切にしつつ、全力で届けていくことで、日本のアイドルの魅力が世界へ繋がるのかなと思います。その一歩になるようにこれからも頑張っていきたいです」
CUTIE STREETも出演する「ポケットモンスター音楽祭」は、5月15日（金）よる6時55分放送！
CUTIE STREETがエンディングテーマを担当するテレビアニメ「ポケットモンスター」（毎週金曜よる6時55分）新章は、5月22日（金）スタート！
≪番組概要≫
【タイトル】 『ポケットモンスター音楽祭』
【放送日時】 5月15日(金) よる6時55分〜7時55分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】TVer、ネットもテレ東
【出演者】 MC：本郷奏多 チョコレートプラネット
※出演者の発表は番組HPにて順次公開！
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