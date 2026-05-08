J2北海道コンサドーレ札幌は、あす９日(土)に６連勝をかけてホームでRB大宮と激突する。90分間での勝利で順位が入れ替わり３位へ浮上する一戦、しかも相手は来季もJ1昇格に向けてライバルになる大宮。好調を維持するコンサドーレは、大型連休５連戦の最終戦で今季大一番を迎えようとしている。前日練習で川井健太監督と注目選手に話をきいた。■川井健太監督「確かな勢いを持って大宮戦へ向かうが、浮かれてはい