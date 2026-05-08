Photo: 大平千沙 ROOMIE 2025年4月24日掲載の記事より転載 お米の収納って意外とスペースをとりがち。毎日お米を炊く私にとっては料理のマストアイテムなので、手が届きやすく、なおかつ目立たない収納場所を探していました。山崎実業のスタイリッシュな米びつ Photo: 大平千沙 そんな中で見つけたのが、山崎