お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾が８日、「鈴原動物園」というＸのアカウントで結婚を発表した。所属事務所はデイリースポーツの取材に対して、同アカウントが、永見の「裏アカウント」だと明かした。永見は文書で「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」