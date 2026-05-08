7月の富士山の開山を前に、きょう8日から公式アプリによる事前登録の受付が始まりました。須走口の開山は2026年から7月1日に前倒しとなります。富士山の静岡県側では2025年から「登山規制」が行われ、5月8日から公式アプリで事前登録の受付が始まりました。アプリ内で登山のルールやマナーの事前学習や登山者情報の登録をして、1人1回4000円の入山料を支払うと入山証として二次元コードが得られます。これを当日