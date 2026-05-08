株主総会が本格化する時期を前に、「総会屋」を取り締まる特別警戒本部が設置されました。愛知県警本部では8日午前10時に、暴力団などを取り締まる捜査第四課の部屋の前に、株主総会特別警戒本部の看板が掛けられました。愛知県警によりますと、今月から来月にかけて、県内にある上場企業の7割近くにあたるおよそ150社が株主総会を開く予定で、捜査員およそ300人態勢で総会屋による企業への利益供与などを警戒します。総会