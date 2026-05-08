名古屋土産の定番「カエルまんじゅう」。かわいらしい見た目とやさしい甘さで、年間100万個を売り上げる人気商品です。老舗・青柳総本家のこだわりや、手作業で生み出される表情の秘密に迫りました。 ■カエルまんじゅうの魅力 名古屋駅の土産店で人気の「カエルまんじゅう こしあん」（6個入945円）は、平成元年に誕生しました。しっとりとした生地の中にはこしあんがたっぷり。 さらに、まんじゅうにクリ