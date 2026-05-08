任天堂は８日、昨年６月から販売している家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」の日本語・国内専用モデルの希望小売価格を、１万円値上げすると発表した。今月２５日から、税込み５万９９８０円となる。半導体メモリーなどの部材価格の高騰に対応する。９月からは、米国向けも現行から５０ドル値上げして４９９・９９ドル、欧州向けも３０ユーロ値上げして４９９・９９ユーロとなる。スイッチ２の販売台数は３月末までに