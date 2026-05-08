８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２０円１９銭（０・１９％）安の６万２７１３円６５銭だった。３営業日ぶりに下落した。前日の米国株式市場では、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が不透明になったとの見方から、主要な株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場では、日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループなど半導体関連株の一角を中心に売られた。日経平均は、前