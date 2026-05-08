新潟発のラーメンチェーン「新潟らーめん 無尽蔵」が、5月7日から夏限定の冷しメニュー2品の販売を始めた。「彩り冷し中華」（税込1000円）を全国18店舗で、「冷し魚介豚骨つけ麺」（税込1000円）を3店舗限定で提供する。このチェーンの冷しメニューを語るうえで欠かせないのが、自社製麺所で毎日作る「柿渋麺（かきしぶめん）」だ。柿渋麺とは--佐渡の渋柿から生まれた、日本初の特許製法柿渋麺とは、新潟のブランド柿「佐渡おけ