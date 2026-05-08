日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」。第49回の大賞に選ばれた加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』を映像化することが決定した。NHK総合にて31日午後11時から放送される。【写真】妻であり漫画家を演じる山下美月本作は、まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・想太。漫画家を目指す妻・優衣。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させてい