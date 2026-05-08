倉悠貴＆山下美月、NHKドラマ『ある日彼女のパンティーが、』夫婦役に決定【あらすじ・コメントあり】
日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」。第49回の大賞に選ばれた加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』を映像化することが決定した。NHK総合にて31日午後11時から放送される。
【写真】妻であり漫画家を演じる山下美月
本作は、まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・想太。漫画家を目指す妻・優衣。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語。
主人公の並木想太を演じるのは、連続テレビ小説『あんぱん』岩清水信司役でも注目され、大河ドラマ『豊臣兄弟！』では軍師・黒田官兵衛役で出演が決まっている倉悠貴。NHKドラマで初主演となる。妻の優衣を演じるのは、乃木坂46在籍時より現在まで、連続テレビ小説『舞いあがれ！』など、さまざまなドラマ・映画の話題作への出演が続いている山下美月。そして、優衣の漫画を担当する漫画編集者で、2人を見守る存在でもある瀬良秀樹は、これまで数々のドラマ・映画で主演を務め、幅広い分野で活躍を続けている風間俊介が演じる。
また、音楽を6人組のインストバンドであるHei Tanakaさんが担当することが決定した。
■並木想太役／倉悠貴 コメント
タイトルを聞いた瞬間、「なんだそれは！」とワクワクしたのを覚えています。いざ脚本を拝見すると、夫婦の微笑ましい日常と心の機微が繊細に描かれており、かつコミカルでユニークなセリフも散りばめられていて、撮影がとても楽しみになりました。想太の持つ優しさと真っ直ぐさを大切に、心を込めて演じました。観た後に少し人に優しくなれるような、そんな温かいドラマになっていると思います。優衣と想太を、ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。
■並木優衣役／山下美月 コメント
どこにでも落ちている些細な幸せでも、二人で拾えばかけがえのない宝物になる。そんな奇跡のような日常を教えてくれる、コミカルでかわいらしい夫婦のお話です。楽しさも苦しさも、半分こ。2人の愛らしい温かさに、是非癒やされてください。
■瀬良秀樹役／風間俊介 コメント
『ある日彼女のパンティーが、』どんなドラマかタイトルからは想像もつかないのではないでしょうか。実はこのドラマ、優しさ、すれ違い、愛おしさ、もどかしさ、全てが詰まった物語です。出演者ではありますが、倉さん演じる想太と山下さん演じる優衣の微笑ましい日常が、今から楽しみです。その日常の中のすれ違いも、気付きもきっとこれからの2人の糧になるであろうと、ずっと応援したくなる2人。楽しみにしていて下さい。
【あらすじ】
周りから一風変わった人にみられてしまい、社会との折り合いをつけるのが苦手な並木想太（倉悠）。現在は会社を休職し、家事を担当している。ある風の強い日、洗濯物を取りこんでいた想太は、妻の優衣（山下）のパンティーを家の前を流れる川に落としてしまう。すぐにパンティーを追うが救出はできず、想太はパンティーに取りつかれパンティーの事が頭から離れなくなってしまう。そしてその夜、風がごうごう吹く中、いても立ってもいられなくなった想太は家を飛び出し、パンティーを救出しようと川に入り、大騒動になるのだった。漫画家の卵である優衣は、その夜の出来事を面白がり、漫画を描く。その漫画をきっかけに、想太は思いきった行動に出て…。
【写真】妻であり漫画家を演じる山下美月
本作は、まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・想太。漫画家を目指す妻・優衣。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語。
また、音楽を6人組のインストバンドであるHei Tanakaさんが担当することが決定した。
■並木想太役／倉悠貴 コメント
タイトルを聞いた瞬間、「なんだそれは！」とワクワクしたのを覚えています。いざ脚本を拝見すると、夫婦の微笑ましい日常と心の機微が繊細に描かれており、かつコミカルでユニークなセリフも散りばめられていて、撮影がとても楽しみになりました。想太の持つ優しさと真っ直ぐさを大切に、心を込めて演じました。観た後に少し人に優しくなれるような、そんな温かいドラマになっていると思います。優衣と想太を、ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。
■並木優衣役／山下美月 コメント
どこにでも落ちている些細な幸せでも、二人で拾えばかけがえのない宝物になる。そんな奇跡のような日常を教えてくれる、コミカルでかわいらしい夫婦のお話です。楽しさも苦しさも、半分こ。2人の愛らしい温かさに、是非癒やされてください。
■瀬良秀樹役／風間俊介 コメント
『ある日彼女のパンティーが、』どんなドラマかタイトルからは想像もつかないのではないでしょうか。実はこのドラマ、優しさ、すれ違い、愛おしさ、もどかしさ、全てが詰まった物語です。出演者ではありますが、倉さん演じる想太と山下さん演じる優衣の微笑ましい日常が、今から楽しみです。その日常の中のすれ違いも、気付きもきっとこれからの2人の糧になるであろうと、ずっと応援したくなる2人。楽しみにしていて下さい。
【あらすじ】
周りから一風変わった人にみられてしまい、社会との折り合いをつけるのが苦手な並木想太（倉悠）。現在は会社を休職し、家事を担当している。ある風の強い日、洗濯物を取りこんでいた想太は、妻の優衣（山下）のパンティーを家の前を流れる川に落としてしまう。すぐにパンティーを追うが救出はできず、想太はパンティーに取りつかれパンティーの事が頭から離れなくなってしまう。そしてその夜、風がごうごう吹く中、いても立ってもいられなくなった想太は家を飛び出し、パンティーを救出しようと川に入り、大騒動になるのだった。漫画家の卵である優衣は、その夜の出来事を面白がり、漫画を描く。その漫画をきっかけに、想太は思いきった行動に出て…。