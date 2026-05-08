「ヴォクシー」なぜ“成功者のミニバン”になった？昨今、日本のミニバンが海外に進出し、現地でも人気となっているようです。その先駆者となっているのがトヨタの高級ミニバン「アルファード」なのですが、日本専売と思っていた「ヴォクシー」もインドネシアで2017年から販売を開始。2022年に現行型へとフルモデルチェンジされましたが、こちらも大人気になっています。【画像】これがインドネシアで人気の「ヴォクシー」です