マクドナルドのハッピーセットから「へんしん！マクドナルドロボ」が登場。マクドナルドの店舗やメニューが、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種が展開されます☆ マクドナルド ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間(予定)第1弾：2026年5月15日(金)〜5月28日(木)「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全4種第2弾：2026年5月2