LASSICが運営する「テレワーク・リモートワーク総合研究所」は、2026年5月7日、「リモートワークのメリット・デメリットに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年2月25日〜27日の期間、20歳から65歳のテレワーク・リモートワーク経験者1,005名を対象にインターネット調査で実施されたもの。○リモートワークのメリット2トップは「通勤」関連が独占リモートワークのメリットを感じる点リモートワークのメリットを感じる点を