福島県の磐越自動車道で6日朝、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し男子生徒21人が死傷した事故で8日午前、五泉市のバス会社に福島県警の家宅捜索が入りました。そのため午前11時から予定されていたバス会社「蒲原鉄道」の会見が中止されたことから、蒲原鉄道の社長が記者の取材に応じました。 記者の質問に対し、バスの手配に関しては“金銭の受け取りは発生しない認