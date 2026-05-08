200人以上が所属する日本最大級のアナウンサープロダクションのセント・フォースは8日、新規事業を共創し実行で成長させるBLUE MONSTERとともに、プロアナウンサーが企業の広報チームの一員として専属参画するサービス「OWNED CASTER」（オウンドキャスター）を本格始動することを発表した。【写真】「OWNED CASTER」の立ち上げメンバーとなるセント・フォース所属の10人のアナ「OWNED CASTER」は、企業の情報発信を担う専属キ