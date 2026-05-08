セント・フォース、「OWNED CASTER」本格始動 所属アナが企業広報メンバーとして参画 中田有紀「どんな企業のどんなビジョンに出会えるのか楽しみ」
200人以上が所属する日本最大級のアナウンサープロダクションのセント・フォースは8日、新規事業を共創し実行で成長させるBLUE MONSTERとともに、プロアナウンサーが企業の広報チームの一員として専属参画するサービス「OWNED CASTER」（オウンドキャスター）を本格始動することを発表した。
【写真】「OWNED CASTER」の立ち上げメンバーとなるセント・フォース所属の10人のアナ
「OWNED CASTER」は、企業の情報発信を担う専属キャスターサービス。一過性のタレント起用とは異なり、アナウンサーが企業の広報チームの一員として定例MTGに参加し、企業を深く理解したうえで広報やIRにおける戦略助言、ならびに企業のオウンドメディアやイベントでの直接的な情報発信の業務を担うというもの。
サービス開発の背景について、セント・フォースは「多くの企業が自社の発信力・信頼性の向上を課題とする一方、その解決手段はタレント起用による一過性の施策が中心でした。当社は200名以上のプロアナウンサーが持つ『伝える力』を、企業コミュニケーションの継続的なインフラとして活用できると考え、本サービスを設計しました」としている。
■中田有紀コメント
報道番組で生放送を経験してきたので、いろいろな事態に臨機応変に対応しながら、視聴者の方にわかりやすく伝えるよう意識してきました。cent.FORCEが始める新しい取り組み「OWNED CASTER」では、企業の広報チームの一員になるということなので、これまでの知識や経験を活かしてチャレンジしたいと思い、参加することにしました。どんな企業のどんなビジョンに出会えるのか、楽しみにしています！
■セント・フォースコメント
「OWNED CASTER」は、まずはこの10名が立ち上げメンバーですが、第2陣、第3陣と、キャスターの層をより厚くして、さまざまな企業様の課題と向き合っていけたらと思っています。
■主な業務
▼広報メンバーとして定例MTG へ参加
キャスターは企業の広報アンバサダーとして定例会議にも参加し、事業理解を深めながら発信の方向性を設計。戦略立案から実行まで一貫して伴走し、継続的な発信体制の構築を支援。
▼ポイント制による柔軟な業務設計
ナレーションやイベント登壇などの業務は、ポイント制で管理。月額費用内の付与分に加えて追加購入も可能で、企業の活動量や目的に応じて自由に組み合わせて利用可能となる。
▼ポイント利用業務の例
ナレーション・音声収録
動画出演・インタビュー
イベント。式典のMC
オンラインイベントMC
社内向けレクチャー
IR・プレス対応
【写真】「OWNED CASTER」の立ち上げメンバーとなるセント・フォース所属の10人のアナ
「OWNED CASTER」は、企業の情報発信を担う専属キャスターサービス。一過性のタレント起用とは異なり、アナウンサーが企業の広報チームの一員として定例MTGに参加し、企業を深く理解したうえで広報やIRにおける戦略助言、ならびに企業のオウンドメディアやイベントでの直接的な情報発信の業務を担うというもの。
■中田有紀コメント
報道番組で生放送を経験してきたので、いろいろな事態に臨機応変に対応しながら、視聴者の方にわかりやすく伝えるよう意識してきました。cent.FORCEが始める新しい取り組み「OWNED CASTER」では、企業の広報チームの一員になるということなので、これまでの知識や経験を活かしてチャレンジしたいと思い、参加することにしました。どんな企業のどんなビジョンに出会えるのか、楽しみにしています！
■セント・フォースコメント
「OWNED CASTER」は、まずはこの10名が立ち上げメンバーですが、第2陣、第3陣と、キャスターの層をより厚くして、さまざまな企業様の課題と向き合っていけたらと思っています。
■主な業務
▼広報メンバーとして定例MTG へ参加
キャスターは企業の広報アンバサダーとして定例会議にも参加し、事業理解を深めながら発信の方向性を設計。戦略立案から実行まで一貫して伴走し、継続的な発信体制の構築を支援。
▼ポイント制による柔軟な業務設計
ナレーションやイベント登壇などの業務は、ポイント制で管理。月額費用内の付与分に加えて追加購入も可能で、企業の活動量や目的に応じて自由に組み合わせて利用可能となる。
▼ポイント利用業務の例
ナレーション・音声収録
動画出演・インタビュー
イベント。式典のMC
オンラインイベントMC
社内向けレクチャー
IR・プレス対応